Atchison High School
Superintendent’s Honor Roll 4.0
Addison Aversman, Seija Bailey, Brody Barnes, Aiden Bilderback, Jadyn Boldridge, Audrina Bromley, Lucas Coady, John Collins, Molly Cook, Adriana Delgado, Kirrah Duncan, Clark Felvus, Michael Fuhrman, Emily Fuhrman, Johnathan Hanzel, Madison Haupt, Amyah Herring, Dalton Holland, Aiden Honeywell, Camilo Humphrey, Cray (CJ) Huntington, Jackson Johnston, Ivorianna Jolly, Frances Knudsen, Alexander Lee, Micah Leonardi, Max Lopez, Desiree Lowery, Julia Martin, Maria Martin, Lily Miller, Morgan Molt, Carter Molt, Ellie Moore, Adrian Moreno, Ally Mortensen, Colter Mortensen, Kathryn Nieder Nazarenko, Lily Oertel, Christine Parks, Finnan Patterson, Emma Peek, Yogi Purdy, Emma Regan, Nae’Onna Sanders, Elinor Steinbach, Morgan Sumpter, Madison Surritt, Zachary Tschauder, Breonna Tull, Garrett Wallace, Makenzie Weedon-Jacobs, Delanie Wilder, Isaiah Woolston, Iliana Wurzbacher.
Principal's Hornor Roll 3.50-3.99
Lily Adams, Landon Affield, Miriam Agnew, Abigail Baker, Aidan Battle, Jackson Bilderback, Leighton Boldridge, Jacy Bond, Raef Bowen, Katelyn Brincefield, Alexis Bromley, Boston Bruce, Randall Bryant, Za’Niyan Burk, Mackenzie Cummins, Tapaygnga Daniels, Cole Dewitt, Kaiya Downing, Matthew Dreher, Drew Drimmel, Regan Dugger, Brooklynn Ellis, Andrea Estes, Addisen Gallagher, Aiden Gallagher, Robert Gardner, Carter Gilmore, Cillian Glancy, Konner Goodman, Emma GrandPre, Pashentz Greenly, Jesse Greenly, Hank Harris, Hunter Havner, Noah Hedges, Heavyn Hennen, Allison Henning, Lyndsee Holland, Avonte Housh-Battle, SaRae Johnson, Brianna Kauszler, Kaylee Kauszler, Brooklyn Kelley, Amara Kermer, Emily Lopez, Anna Lowe, Brenden Martin, Maddison Maybrier, Allison McNemee, Elizabeth Meitl, Chrystian Meudt-Svoboda, Emma Miller, Adison Molt, Braydon Morgan, Gracie Noll, LaRaya Parisien, Liam Patterson, Richard Phillips, Jeter Purdy, Ayden Rebant, Kelsey Rebant, Jace Richards, Lydia Ross, Kathryn Ross, Simon Rowley, Alaney Schuele, Myana Shoats, Aiden Sinclair, Austin Smith, Eric Smith, Parker Snowden, Jackson Snowden, Pax Spellman, Jaden Sumpter, Kenneth Sundblom, Mackena Thompson, Haley Tirrell, Nevaeh Torgler, Christopher Tschauder, Rylee Tull, Jordan Tull, Dylan Tull, Jacob Turner, Daniel Wagner, Ethan Watson, Connor Weaver, Devin Weinmann, Ryan Wheatley, Laikyn White, Ivie Wolfe.
Honorable Mention 3.0-3.49
Akai Allen, Caleb Aversman, Lillian Beagle, Lilith Behler, Skylar Bell, Landen Bell, Gibson Bisping, Jackson Blakley, Preston Blakley, Haven Boldridge, Zoe Boldridge, Kolten Bonnel, Isabelle Bowen, Bella Boyce, Marisol Carroll, Trey Carter, Ethan Carver, Quentin Chaney, Martavis Collins, Quinnen Crawford, Alias Delfs, Kadance Dreher, Destiny Eylar, Bailey Farrell, Charles Finch, Boomer Foster, Sophia Fox, Jayden Frad, Aaron Fridell, Carolyn Fryman, Jaden Garoutte, Lucas Genail, Kean Gilliland, Jacob Glaspie, Tucker Goodman, Zoey Gray, Miles Greenly, Kaden Hall, Malachi Harper, Kylee Hazelrigg, Tyeera Heyward, Kshawn Jolly, Sarah Koch, Hailey Lanter, Amahje Lockett, Jayden Marcano, Isabella Martinez, Mariska McCoole-White, Janet McGee Smith, Ella McKelvey, Kimberly Meitl, Dubhlainn Miron-Riley, Adam Molt, Connor Moore, Jazmine Nelson, Julianna Newell, Lance Norris, Kylyn Noyes, Kaleb Oden, Jerene Olson, Sydney Parker, Shalom Parrish, Avrial Payne, Sydnie Peters, Kennedy Portenier, Taleesiana Rawls, Peyton Sharp, Makyla Shoats, Presley Simpson, Elijah Smith, Dane Spilman, Kiley Trout, Alaina Underwood, Piper Urban, Sheryl Vanderharr, Natalie Vessar, Taeghen White, Kael Williams, Elizabeth Zeltner.
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